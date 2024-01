Basket A2, Dell’Agnello: “Rimini, ora avanti con fiducia e umiltà”

Sandro Dell’Agnello analizza il colpaccio dei riminesi in casa della corazzata Trieste (76-90). E non può che essere contento. «Siamo molto soddisfatti - esordisce nel dopo gara - perché abbiamo giocato una partita molto solida, siamo stati coriacei, abbiamo espresso una buona pallacanestro. Siamo partiti con l’idea di togliere loro quella che è la caratteristica principale, cioè il tiro da tre. Siamo riusciti a non farli tirare mai liberi e lo dimostra la percentuale bassa che hanno avuto. Abbiamo sofferto un po’ a rimbalzo, ma lo sapevamo che loro sono più grossi e più atletici di noi. In attacco abbiamo giocato molto bene, non abbiamo mai fermato la palla e siamo riusciti a trovare uomini spesso liberi».

Il bilancio è positivo: «Abbiamo affrontato un organico impressionante e abbiamo meritato». Ma subito Dell’Agnello veste i panni del pompiere. «Viviamo il momento, altrimenti ci scottiamo. Andiamo avanti con fiducia e umiltà. Ora abbiamo un altro scalino molto impegnativo che è Udine in casa, ma ho fiducia».