Basket A2, Dell’Agnello: “Rimini, dura vincere col 36% da due punti”

L’avvento in panchina di Sandro Dell’Agnello non ha portato la sospirata vittoria (72-68 a Lecce contro Nardò). Il tecnico racconta così la bruciante sconfitta: «Abbiamo fatto per 35 minuti la partita che volevamo, combattendo contro una squadra di taglia fisica superiore alla nostra e ci eravamo messi nelle condizioni di poter vincere la partita perché a cinque minuti dalla fine eravamo avanti di cinque punti e direi anche con il controllo della partita in mano. Poi abbiamo perso per due motivi principali: il primo è che purtroppo abbiamo tirato con il 36% da due, il secondo è che negli ultimi cinque minuti siamo rimasti senza i play e le guardie, e abbiamo fatto fatica in attacco contro la loro pressione segnando solo tre punti. Avremo dovuto fare sicuramente meglio in quel frangente».

Ma nessun alibi. «Anche perché a Nardò mancava un americano quindi anche loro avevano i loro problemi. Il nostro problema è che negli ultimi minuti ci sono mancate tutte le guardie e in sostanza chi doveva portare il pallone di là e organizzare il gioco. Abbiamo subito oltremodo la loro pressione, abbiamo perso un paio di palloni, però è umano. Secondo me abbiamo pagato anche troppo care queste coincidenze – conclude il coach – che sono capitate proprio alla fine. Bravi i nostri avversari, faccio i complimenti al Nardò con un grande in bocca al lupo».