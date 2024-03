Basket A2, Dell’Agnello: “Rimini, dire che siamo contenti è poco”

Felicissimo nel dopopartita coach Sandro Dell’Agnello dopo il gran colpo di Desio (83-84) «Dire che siamo contenti è un eufemismo, Cantù è forte forte forte, ben allenata e non ha punti deboli. Noi abbiamo fatto una prestazione veramente sopra le righe e un doppio bravo ai nostri giocatori perchè sostanzialmente dovevamo patire in ogni ruolo a livello fisico e il dato che balza agli occhi è che abbiamo vinto la lotta a rimbalzo, quindi grande determinazione dei ragazzi. Queste partite punto a punto sono decise dagli episodi e fortunatamente è andata bene a noi grazie a due grandi giocate di Tomassini e Johnson».

Ma come sempre conta la squadra. «Da quando sono arrivato a Rimini non abbiamo mai parlato dei singoli, siamo una bella squadra, stiamo bene insieme e stavolta fortunatamente festeggiamo».

Decisiva la superiorità sotto i tabelloni. «Assolutamente. Aver vinto così largamente questa battaglia ci ha aiutato ad avere possessi in più e in meno a loro. Avevamo tanti tifosi da RImini e mi fa piacere anche per loro».