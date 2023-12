Basket A2, Dell’Agnello e il punto debole di Rimini: “Dobbiamo migliorare in difesa e vedrete che ce la faremo”

RivieraBanca è caduta a testa alta in casa della capolista Fortitudo e alla fine l’analisi del coach Sandro Dell’Agnello è molto lucida: “Abbiamo giocato una partita importante contro la prima in classifica. Siamo stati bravi ad arrivare fino a 2 minuti dalla fine restando a contatto contro una grande squadra come la Fortitudo, poi la differenza credo l'abbia fatta la differenza di taglia fisica a rimbalzo. In ogni caso, credo che noi abbiamo fatto tutto il possibile. Peccato per qualche errore in un avvio al cloroformio, però la partita l'abbiamo giocata”.

Fino al 38' Rimini è stata a contatto e poi? “Poi Aradori ha fatto un canestrone dei suoi e noi abbiamo perso una palla banale. Per 38 minuti abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra che è meritatamente prima. Dobbiamo migliorare notevolmente in difesa e vi assicuro che lo faremo: non possiamo farlo con il fisico, quindi dobbiamo riuscirci attraverso l'organizzazione”.