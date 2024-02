Basket A2, cambia il calendario di RivieraBanca

Sarà la Moncada Agrigento la prima avversaria della Rivierabanca Basket Rimini nell’esordio della fase a orologio. L’appuntamento è in programma al Flaminio questa domenica (11 febbraio) con palla a due alle 18. Sono state definite le date di tutte e 10 le giornate previste dal calendario della fase orologio: va specificato che i punti (vittorie) conquistati nel corso della Fase ad Orologio andranno a sommarsi a quelli della prima fase. Quindi, nel caso delle classifiche, resta la distinzione tra i Gironi Verde e Rosso.

Queste le partite e la date in cui scenderà in campo la Rivierabanca Basket Rimini. Due le modifiche: la sfida con Latina si giocherà nel weekend del 16-17 marzo e non il 25 febbraio, a Cremona e Torino si giocherà di luned’ (25 marzo e 8 aprile)

- Domenica 11 febbraio, ore 18: Rivierabanca Basket Rimini-Moncada Agrigento

- Domenica 18 febbraio, ore 18: Real Sebastiani Rieti-Rivierabanca Basket Rimini

- Domenica 3 marzo: Acqua S. Bernardo Cantù-Rivierabanca Basket Rimini

- Domenica 10 marzo: Rivierabanca Basket Rimini-Elachem Vigevano 1955

- Domenica 17 marzo: Rivierabanca Basket Rimini-Benacquista Latina

- Lunedì 25 marzo: Ferraroni Juvi Cremona-Rivierabanca Basket Rimini

- Domenica 31 marzo: Rivierabanca Basket Rimini-Novipiù Monferrato

- Lunedì 8 aprile: Reale Mutua Torino-Rivierabanca Basket Rimini

- Domenica 14 aprile: Rivierabanca Basket Rimini-Luiss Roma

- Domenica 21 aprile: Urania Milano-Rivierabanca Basket Rimini

N.B. Per tutti gli abbonati di Rinascita Basket Rimini: le cinque partite casalinghe al Flaminio sono già comprese nell’abbonamento in possesso, le tessere acquistate a inizio stagione continuano a essere valide!