Rimini con l’amaro in bocca: al Flaminio vince Rieti 75-77

Ci ha provato fino alla fine la Dole Basket Rimini, ma ha dovuto cedere alla sorte per soli due punti. Sul parquet amico del Palasport Flaminio, la squadra guidata da coach Sandro Dell’Agnello è stata sconfitta 75-77 dalla Rsr Sebastiani Rieti.

Non sono serviti a nulla nemmeno i 25 punti messi a referto dalla guarda Pierpaolo Marini, sempre tra i più performanti del club rivierasco.

Dole Basket Rimini - RSR Sebastiani Rieti 75-77 (20-20, 23-23, 18-23, 14-11)

Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 25 (4/5, 3/8), Gerald Robinson 13 (2/3, 3/7), Davide Denegri 11 (2/4, 1/4), Alessandro Simioni 10 (4/9, 0/2), Mark Ogden 5 (1/4, 1/2), Assane Sankare 5 (2/2, 0/2), Luca Pollone 3 (0/0, 1/2), Giacomo Leardini 3 (0/1, 0/2), Giovanni Tomassini 0 (0/1, 0/1), Mattia Ruggeri 0 (0/0, 0/0), Gora Camara 0 (0/0, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 25 12 + 13 (Alessandro Simioni 9) - Assist: 10 (Gerald Robinson 4)

RSR Sebastiani Rieti: Darius Perry 20 (5/10, 2/5), Matteo Parravicini 15 (3/5, 1/4), Tommaso Guariglia 13 (3/5, 1/2), Davide Pascolo 10 (4/6, 0/1), Liam Udom 7 (2/5, 0/1), Fabio Mian 6 (2/2, 0/1), Lorenzo Piccin 2 (1/1, 0/0), Giorgio Piunti 2 (0/2, 0/1), Mattia Palumbo 2 (1/2, 0/0), Alessandro Paesano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 25 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Liam Udom 8) - Assist: 17 (Darius Perry 5)