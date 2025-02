OraSì Ravenna, ecco il figlio d’arte Niccolò Malaventura

L’OraSì Ravenna ha annunciato l’ingaggio di Niccolò Malaventura fino al termine della stagione. L’esterno 19 anni e 190 centimetri, figlio di Matteo Malaventura, volto noto ai tifosi giallorossi per aver indossato la maglia di Ravenna nella stagione 2015/2016, ha iniziato la propria stagione all’Orlandina Basket in Serie B Nazionale, prima di aggregarsi alla Nuova Pallacanestro Nardò in Serie A2. Il giocatore pesarese si unirà alla squadra per fornire il suo prezioso contributo in questo finale di stagione, anche in vista di alcune situazioni fisiche dei giocatori che necessitano di costante monitoraggio.

La formazione cestistica del classe 2005 inizia nelle giovanili della VL Pesaro, dove contribuisce al raggiungimento delle Finali Nazionali Under 14 nel 2019 e di quelle Under 17 nel 2022, realizzando 15,2 punti di media. L’anno successivo, Niccolò si sposta a Brindisi, con cui, nella stagione 2023/2024, prende parte al campionato d’Eccellenza Nazionale Under 19, dove realizza 19,7 punti di media, riuscendo ad esordire anche in A1 con la stessa Brindisi.

Così coach Gabrielli: “Niccolò è un ragazzo di Pesaro come me, che aggiunge freschezza all’interno del roster. Può giocare sia come playmaker che come guardia, ma la sua fisicità ci permette anche di schierare un quintetto con tre piccoli. Essendo un 2005, anche lui ha un senso di ambizione come tutti i giovani. Sono contento che abbia scelto Ravenna: la nostra è una squadra giovane che sta lottando per un obiettivo e penso che, dopo qualche giorno per integrarsi, potrà rivelarsi utile alla squadra e noi potremo aiutarlo nel suo processo di crescita personale.”