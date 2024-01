Basket B: OraSì, il posto peggiore per cercare il riscatto

Dalle stelle della zona play-off alla dura realtà attuale del tredicesimo posto, l’ultimo che garantisce la permanenza in categoria senza passare dalle forche caudine dei play-out.

La serie di cinque vittorie consecutive aveva portato a un posto nelle prime otto e con otto punti di vantaggio sugli “spareggi” la formazione di Bernardi che stava mettendo in mostra oltre che solidità, anche una buona costruzione e qualità di gioco. Le sconfitte di Vicenza e le tre recenti hanno fortemente ridotto quel tesoretto che ora vede l’OraSì con appena due lunghezze su Padova, sia pure con il vantaggio negli scontri diretti.

Tra occasioni sprecate come la trasferta di Bisceglie e la troppa discontinuità di rendimento nell’arco dei quaranta minuti a cui si aggiunge l’assenza di Nikolic anche per la seconda trasferta consecutiva in terra pugliese di oggi a San Severo, i bizantini sono costretti a fare di necessità virtù per riprendere in mano il proprio destino e non affidarsi solamente ai risultati altrui.

Un ricordo dolce da cui ripartire

La gara d’andata costituisce forse uno dei ricordi migliori della prima fase dei giallorossi: all’epoca i foggiani erano primi in classifica e al Costa andò in scena una prestazione completa di squadra, cosa che non è avvenuta in casa né con Lumezzane né con Roseto tre giorni fa. Non sta molto meglio la versione attuale dei gialloneri, come l’OraSì ancora alla ricerca del primo referto rosa del ritorno dopo i ko a Imola e Ozzano e in mezzo quello interno con Fabriano, arrivato però dopo otto successi di fila al “Falcone e Borsellino”.

«Hanno un fattore-campo importantissimo - analizza Bernardi - che sostiene una squadra forte e di esperienza. A livello di quintetto-base possono contare su un play di grande intelligenza come Pierotti (top scorer della squadra con 16 punti e 6 assist di media, ndc), sugli esterni una guardia di spessore come Magrini e Pazin che è un eccellente tiratore da due (50%) e da tre (35%) oltre ai lunghi Gatto e Fall. Una squadra che merita la posizione di classifica. Noi in queste poche ore abbiamo soprattutto gestito il recupero psico-fisico, affidandoci a preparatore e fisioterapista. Abbiamo rivisto la partita con Roseto e poco altro. Senza dimenticare l’assenza di Nikolic che nelle partite precedenti ci ha portato a trovare nuove alchimie tra di noi. Con San Severo dovremo riproporre una difesa tosta che ci possa permettere di sfruttare gli eventuali spazi in contropiede, insomma tornare a mettere in campo quelle che sono le nostre armi migliori».