Basket B, l’OraSì sbanca Jesi (78-82)

GENERAL JESI-ORASì RAVENNA 78-82

JESI: Bruno 9 (0/2, 3/6), Valentini 2 (1/1, 0/2), Varaschin 10 (5/10), Rossi 14 (3/4, 1/4), Merletto 13 (2/3, 2/5), Marulli 9 (3/5, 1/2), Filippini 18 (4/9, 2/3), Nisi ne, Casagrande 3 (0/2, 1/3). All.: Ghizzinardi.

ORASì: Panzini 3 (0/1, 1/1), Bedetti 17 (5/8, 1/2), Nikolic 16 (4/6, 0/4), Dron 6 (1/1, 1/3), De Gregori 14 (6/7, 0/2), Guardigli, Onojaife 2 (1/2), Ferrari 7 (3/5, 0/3), Restelli 5 (0/3, 1/3), Paolin 12 (2/5, 2/3), Laghi. All.: Bernardi.

ARBITRI: Scaramellini e Ricci.

PARZIALI: 21-21, 37-43, 52-64.

TIRI LIBERI: Jesi 12/16, Ravenna 20/27.

TIRI DA DUE: Jesi 18/37, Ravenna 22/38.

TIRI DA TRE: Jesi 10/24, Ravenna 6/21.

Colpo triplo OraSì: espugna Jesi per il pokerissimo, l’aggancia in classifica e di fatto la sorpassa grazie all’1-0 negli scontri diretti. Partita dalle mille emozioni: quando Ravenna ha toccato anche il +15 sembra decisa ma Jesi con l’orgoglio e trovando qualche sbavatura romagnola la tiene in bilico fino ai secondi finali.