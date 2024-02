Basket B: l’OraSì ha tanta voglia di una grande impresa

Al Pala Costa oggi alle 20 l’OraSì proverà a fermare la capolista Tecnoswitch Ruvo. Sul piano dei valori individuali non ci sarebbe storia eppure Ravenna si presenterà al cospetto della corazzata pugliese con la determinazione di chi a questo punto del campionato vuole a tutti i costi superare il periodo difficile, perchè sta crescendo e che intende, in questo 2024 fin qui povero di soddisfazioni, compiere l’impresa.

Come spiega il dg giallorosso Giorgio Bottaro. «Ci aspetta una partita speciale perché incontriamo un’avversaria indicata in avvio di stagione da tutti gli addetti ai lavori come la principale favorita per la promozione, come d’altronde la classifica sta a dimostrare. Noi siamo molto carichi nel volere cercare l’impresa, ma siamo altrettanto consapevoli che ci aspetta una sfida ricca di difficoltà. Contando sull’aiuto del nostro pubblico faremo il possibile per rendere questa serata memorabile».

La squadra pugliese che molto probabilmente dovrà fare ancora a meno di Contento e Diomede, non sta attraversando un momento felice avendo perso le due ultime trasferte a Jesi e Chieti ma Ravenna sta molto peggio e Bottaro non nasconde il momento estremamente delicato della squadra ma si mostra sereno nel ricordare l’armonia che nonostante i risultati negativi c’è nel gruppo in cui si è aggiunto questa settimana il 2005 Mario Brunetto. «In attesa di valutarlo, staff e giocatori stanno lavorando con la stessa serenità e lo stesso impegno mostrato fin dal primo giorno insieme: il campionato propone sfide difficili in ogni turno per cui il percorso che ci attende è parecchio tosto ma lo è anche per i nostri avversari per cui ho molta fiducia nella capacità dei ragazzi di riuscire a superare questo momento».

La settimana terribile terminerà poi domenica a Fabriano dopodichè, osservando il calendario, le sfide con Andrea Costa, Taranto e Virtus Imola saranno fondamentali e da vincere a tutti i costi. «Noi ci proviamo sempre, qualche volta ci riesce, altre volte no poiché spesso le nostre gare sono condizionate da tante cose avverse: anche a Mestre dove siamo stati in partita fino a 4’ dalla fine non abbiamo potuto contare su Ferrari che in settimana aveva avuto 39 di febbre, per non parlare di Bisceglie dove abbiamo letteralmente gettato via la vittoria».

Determinazione e voglia di vincere quindi le parole d’ordine in una autentica “mission impossible”, sperando arrivi un bel regalo di San Valentino.