Basket B, l’Andrea Costa supera Jesi, sconfitte per Neupharma, OraSì e Blacks

Continua il buon momento dell'Andrea Costa Imola, che piega Jesi al Pala Ruggi 86-71 in una gara approcciata benissimo (22-10) e poi condotta in porto con 20 punti di Aukstikalnis, 13 di Drocker, 11 di Fazzi e Ranuzzi e 10 di Marangoni.

Stop casalingo per l'OraSì Ravenna, che si inchina 65-77 a San Vendemiano compromettendo la gara in un terzo quarto da incubo (16-34). Top scorer giallorosso Restelli con 15 punti ma 4/12 da tre punti.

Netta sconfitta della Virtus Imola, che cade 78-55 a Mestre. Per i gialloneri Chiappelli (16 punti) è l'unico in doppia cifra di una gara tutta in salita fin dalla pausa lunga (41-28).

Sconfitta in volata per i Blacks Faenza a Roseto (86-79), con i manfredi bravi a risalire dal 27-13 del 10', ma poi trafitti agli ultimi giri di lancetta dagli abruzzesi. Per Faenza 14 punti per Aromando e Poggi.