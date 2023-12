Basket B, adesso l’OraSì può alzare lo sguardo

La classifica dice 14 punti, una quota che la società a inizio stagione non avrebbe pensato di raggiungere dopo tredici giornate. Oggi invece sono un trampolino di lancio per una OraSì giunta alla sua quarta vittoria consecutiva e a questo punto proiettata nella corsa alle prime otto poltrone della classifica.

«Padova sta attraversando un momento difficile - sottolinea Massimo Bernardi - ma pure senza due giocatori importanti come Molinaro e Scanzi, ci ha tenuto in scacco per un intero tempo mettendoci in grossa difficoltà. Aver ribaltato la gara mi ha dato una grande gioia perché la mia è una squadra giovane e questo ciclo di vittorie è tanta roba».

OraSì alla distanza

Nonostante le difficoltà riscontrate nel secondo quarto, Ravenna ha sfruttato le maggiori rotazioni e alla distanza è uscita fuori. «Padova ci ha messo in gran difficoltà nella prima parte di gara dove noi siamo stati imprecisi in difesa tanto che all’intervallo avevamo subìto 47 punti. La differenza l’abbiamo fatta negli ultimi due quarti con quel parziale complessivo di 55-29, difendendo meglio con una zona-press a tutto campo che ci ha dato tanta energia per giocare secondo le nostre caratteristiche».

Un successo che infonde ulteriore fiducia sulla bontà del lavoro che il gruppo sta svolgendo e che è stato gratificato dalla consueta presenza anche in Veneto dei “Leoni Bizantini”. «Li ringrazio e mi stringo a loro con un grande abbraccio perché per noi sono una presenza molto stimolante per il calore che ci dimostrano sempre».

Padova è stato il palcoscenico per il debutto del neo acquisto Lorenzo Panzini, un altro senior a disposizione del coach. Ora, come detto, il focus si sposta sul possibile nuovo obiettivo stagionale dei giallorossi, anche se in casa OraSì si continua a tenere un profilo basso come sottolinea anche Marco Restelli che ha ripetuto l’ottima prova mostrata contro Ozzano. «Vincere aiuta a vincere e poi per la nostra reazione dopo il break subìto nel secondo quarto. Nella ripresa abbiamo attuato una super difesa e siamo stati bravi a concretizzare i contropiede, sono contento della prestazione della squadra». Preferisce invece glissare sulla sua prova personale. «Ho cercato di fare quello che il coach mi ha chiesto e di difendere forte come ha fatto tutta la squadra soprattutto nel momento dell’allungo decisivo».