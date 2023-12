Basket A2, l’OraSì è diventata più matura: anche il campionato se ne è accorto

In una sorta di Risiko di serie B, l’OraSì ha messo la sua terza bandierina anche sopra la casella di Jesi espugnando con grande cuore un campo notoriamente difficile come quello dei marchigiani. È stata una vera battaglia per i giallorossi che hanno però dimostrato lucidità e sangue freddo nel gestire il concitato finale portando a casa due punti pesantissimi che consentono di rimanere dentro le pretendenti ai play-off.

Bernardi è raggiante

«Voglio fare i complimenti a loro per l’approccio e poi per la risposta che hanno dato quando Jesi ha provato la rimonta, continuando a giocare bene nel momento critico come hanno fatto per tutta la gara».

La garra del capitano

Ancora una volta è comunque stato Francesco Bedetti fin da subito ad accendere la scintilla che ha dato il via al successo. «Siamo molto contenti – commenta Bedetti che ha replicato i 17 punti contro Padova - perché le ultime due vittorie sono arrivate in trasferta che per un certo periodo è stato tabù per il nostro campionato. Jesi sul proprio campo ha battuto Faenza, è una squadra forte, ben costruita e anche quando eravamo sopra di 15 punti, sapevamo che si sarebbe rifatta sotto come in effetti è successo. A differenza di altre volte, però, non ci siamo disuniti, abbiamo costruito un paio di ottime azioni e abbiamo ottenuto una vittoria fra le più belle della stagione».

Una OraSì brillante e spumeggiante e soprattutto cinica e concreta nel momento del bisogno che sta evidenziando i grandi progressi mostrati nelle ultime uscite, anche se il capitano, pur con la gioia del momento, cerca di stemperare l’entusiasmo dell’ambiente.

«Attenzione a non esaltarci perché in fin dei conti non abbiamo ancora terminato il girone di andata, però i fatti dicono che stiamo acquistando maggior sicurezza e soprattutto iniziamo a conoscerci un po’ meglio perché comunque siamo una squadra completamente nuova. La cosa positiva è che abbiamo costruito un bel gruppo anche fuori dal campo e lo si vede quando giochiamo perché lo spirito collaborativo mi pare evidente».

Oltre al fatto che le note statistiche confermano i miglioramenti del gruppo giallorosso. «E’ vero, perché contro Jesi abbiamo diminuito il numero delle palle perse e abbiamo conquistato 10 rimbalzi in più tenendo un ritmo alto che era nel nostro piano partita. Se si riescono a ottenere questi risultati in trasferta contro una squadra forte come quella marchigiana credo proprio che sia un bel segnale di conferma della nostra maturità».

Con questa fiducia l’OraSì si prepara dunque al match di domenica al “PalaCosta” per affrontare San Vendemiano che scende in Romagna guidato dagli ex Chiumenti e Oxilia, con Bedetti e compagni decisi a stupire ancora una volta i propri tifosi. «Stiamo parlando di un’altra squadra molto forte, ma sul nostro campo sono sicuro che ci faremo trovare pronti a giocarcela a viso aperto sperando di dare un’altra soddisfazione al nostro pubblico che mi aspetto ancor più numeroso».