Basket B, Neupharma a Taranto

Il destino della Virtus Neupharma Imola passa nuovamente per la Puglia e dopo il roboante successo casalingo con San Severo, è ora per i gialloneri di intraprendere un viaggio lungo ben 730 chilometri per arrivare al PalaMazzola, casa della Cus Jonico Taranto (si gioca alle ore 19, arbitri i lombardi Castellano e Purrone).

Il coach dei gialloneri Mauro Zappi presenta così il primo incontro del girone di ritorno fuori dalle mura amiche del Ruggi. «È una trasferta altamente complessa, forse la peggiore che ci potesse capitare a questo punto del campionato e mi aspetto una partita difficile a livello mentale e ambientale - dichiara l’allenatore imolese -. Incontriamo una squadra che, anche se mancano ancora sedici partite alla fine della regular season, ha la necessità di fare punti per non perdere contatto da dirette avversarie come Ozzano e Bisceglie, e per questo deve sparare tutto quello che ha cominciando da noi. C’è da stare dunque attenti alla loro grande aggressività e voglia di vincere, ma dall’altra parte noi ci arriviamo col morale alto, tanti sorrisi e grande umiltà nel voler rimanere quelli che siamo stati finora. Questo match sappiamo che è importante per Taranto, ma lo è anche per la nostra classifica».

Taranto rispetto all’andata si presenta senza il pivot Marco Lusvarghi passato al Bologna Basket in B Interregionale, mentre resta ancora in dubbio la presenza del capitano Gianmarco Conte, sempre convocato ma mai sceso in campo nelle ultime nove partite dei rossoblù (ultima presenza datata 12 novembre contro Roseto); un’assenza, quella di Conte, che ha però permesso a Reggiani, top scorer della squadra (14.6 punti di media), di ritagliarsi sempre più spazio, dimostrandosi uno degli attaccanti più incisivi dell’intero campionato. Rientrato invece lo spagnolo Rafael Casanova, costretto a saltare ben undici giornate dopo l’operazione per un pneumotorace diagnosticatogli a inizio novembre.

Qualche problema fisico anche nelle fila virtussine: Magagnoli giocherà nonostante un problema alla caviglia che non gli ha permesso di fare un allenamento intero durante la settimana, mentre c’è qualche incertezza in più sull’utilizzo dell’influenzato Morara che partirà comunque con i compagni. Assente anche il neo-acquisto Redikas, giunto solo ieri in Italia e utilizzabile solamente dal turno infrasettimanale di mercoledì contro San Vendemiano.