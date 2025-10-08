Mercoledì amarissimo: la Dole cade con Bergamo (79-93), Unieuro ko anche a Cento (83-76)

Doppia sconfitta per la Romagna di A2. La Dole conferma di soffrire più le partite casalinghe e perde la seconda gara interna consecutiva, stavolta contro Bergamo. I lombardi sono paticamente sempre in vantaggio nel primo tempo, anche in doppia cifra, poi nel terzo quarto Rimini reagisce e sorpassa ma sul più si blocca ancora finendo nettamente sconfitta (79-93). L’Unieuro invece parte forte e conduce per 25’, poi comincia a calare e Cento ne approfitta per mettere la freccia e scappar via nell’ultimo quarto (83-76).