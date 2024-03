L’Unieuro in finale di Coppa Italia A2 contro la Fortitudo

Unieuro, il primo passo è fatto. La squadra di Antimo Martino ha battuto Cantù 60-59 e alle 20.45 a Roma giocherà la finale di Coppa Italia di A2 contro la Fortitudo, che un po’ a sorpresa ha travolto la grande favorita Trapani (89-57). Una semifinale non bella esteticamente, con basse percentuali, ma incredibilmente combattuta. Forlì parte meglio, sale anche 16-7, poi pian piano i brianzoli recuperano e sorpassano in un inizio ripresa negativo per l’Unieuro. In una partita senza padrone, Forlì si ritrova sotto 51-54 a 5-46” dalla sirena, ma lo stoico Allen impatta da tre punti, Pollone segna un canestro preziosissimo come un rimbalzo offensivo di Pascolo dopo uno dei tanti tiri liberi sbagliati dai suoi compagni. Sul 60-56 brivido finale con la tripla di Baldi Rossi ma la difesa forlivese è di ferro sull’ultima azione di Cantù.