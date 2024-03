L’Unieuro fa un sol boccone di Cremona, in B vincono solo i Blacks

L’Unieuro continua a vincere. Nella serata di celebrazione della storica Coppa Italia, i forlivesi battono senza particolari difficoltà Cremona (78-61) e si avvicinano al primo posto. In B brindano solo i Blacks, che prima dominano e poi soffrono contro Bisceglie (73-71). Grossi rimpianti per l’OraSì che non tiene un +16 e si fa superare in volata da Jesi (69-72), mentre le due imolesi “pagano” la matematica salvezza con due larghe sconfitte: l’Andrea Costa a Ozzano (95-71), la Virtus in casa con Chieti (77-89).