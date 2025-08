Incidenti prima del derby di basket Rimini-Forlì: in arrivo 40 daspo da uno a 8 anni

Come previsto, è arrivata una raffica di daspo dopo gli incidenti del 27 maggio a Rimini prima del derby play-off tra RivieraBanca Rimini e Unieuro Forlì. In tutto si contano una quarantina di provvedimenti con durata variabile da uno a 8 anni a seconda di eventuali precedenti condanne già ricevute. È il risultato di settimane di indagini della Digos e della divisione anticrimine, coordinate dal vice-questore aggiunto Teresa Mancinelli. I daspo in larga parte riguardano i tifosi di Forlì autori dell’agguato, ma non mancano sostenitori pesaresi e riminesi. Dopo la partita, tutti i 150 tifosi forlivesi vennero identificati dalle forze dell’ordine.