Il basket di Serie A si affida al forlivese Gherardini per rilanciarsi: “La Lba tv è la nostra sfida” VIDEO

Dalla prestigiosa vittoria dell’Eurolega in veste di general manager del Fenerbahce, ruolo ricoperto per 10 anni, alla presentazione del campionato italiano di basket di cui è il nuovo presidente. È questa la strana parabola del forlivese Maurizio Gherardini, che succede a Umberto Gandini, e che ha raccontato in prima persona a Bologna, nel corso dell’evento di lancio della competizione 2025-2026. Ritorna così dalla porta principale del basket italiano e si dice pronto a migliorare il movimento in tutti i modi, evidenziando comunque che ci sono “segnali promettenti”, come l’attenzione agli impianti e la gestione sportiva dei club. “Credo che ci sia la potenzialità per poter crescere - sono le prime parole del nuovo presidente Lba- in fondo per chi come me ha fatto qualcosa di completamente differente per tutti questi anni, questa diventa un’altra sfida”. Non solo personale, ma di tutti. “Vogliamo dimostrare che si può crescere”, e questo si può fare solo “migliorando il prodotto: vuol dire lavorare sulla possibilità di avere una gestione sportiva differente, arene differenti, sostenibilità differenti, sono tante aree. Bisogna vedere quello che si riesce a cambiare e a migliorare. Penso che dobbiamo abituarci a lavorare sempre di più insieme a tutte le componenti del movimento, sarebbe già un buon segnale”. In definitiva, facendo un mantra di parole come “condivisione, sostenibilità, integrazione”, c’è la possibilità di “crescere e provare ad alzare l’asticella, sul campo e fuori dal campo. Quindi questa sarà la sfida”. Quest’anno poi c’è anche la novità della Lba Tv, lanciata pochi giorni fa, la nuova piattaforma digitale ad hoc sviluppata dalla società Deltatre, che su abbonamento trasmetterà le partite del campionato, con contenuti originali e d’archivio, diretta da Alessandro Mamoli.

“La Lba Tv è un’altra sfida nella sfida, vediamo - prosegue Gherardini- credo che si tramuti nella necessità per tutte le squadre, anche di tutte le città che fanno basket, di essere più responsabili di quello che sta succedendo”. Visto lo scenario dei diritti televisivi in questo momento, “credo sia la strada giusta da provare a percorrere. Siamo stati i primi anche in questo”. Ancora presto per dare numeri (ma con un “primo feedback positivo e soprattutto non ci sono stati problemi”), però “l’esordio con la Supercoppa è stato molto positivo la qualità del prodotto è stata molto buona”. Al piano più alto della Torre Unipol, main sponsor della manifestazione, con la presenza di leggende del basket italiano come Carlton Myers e Andrea Bargnani e il trofeo del campionato che svetta sul pubblico presente, vinto a giugno dalla Virtus Bologna, Gherardini ribadisce questi concetti di fronte ai rappresentanti delle società cestistiche di A1, con tanto di foto finale insieme. Presente all’evento anche Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana pallacanestro.