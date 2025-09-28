Grande prova dell’Unieuro: archiviata la pratica Ruvo di Puglia per 86-73

Festeggia il Pala Galassi. Al palazzetto di Forlì, l’Unieuro di coach Antimo Martino ha vinto 86-73 contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia.

Prova eccellente del solito Demonte Harper. Il play americano ha portato in cascina 18 punti nei 30 minuti in cui è stato chiamato in causa dall’allenatore. Titolo di miglior realizzatore della gara e ulteriore conferma della sua importanza all’interno degli schemi della squadra romagnola.

Unieuro Forlì - Crifo Wines Ruvo di Puglia 86-73 (26-16, 21-19, 21-21, 18-17)

Unieuro Forlì: Demonte Harper 18 (4/8, 3/5), Raphael Gaspardo 17 (2/5, 4/7), Kadeem Allen 16 (5/14, 1/1), Angelo Del chiaro 8 (3/5, 0/1), Simone Pepe 8 (2/2, 1/4), Pietro Aradori 7 (1/4, 1/2), Stefano Masciadri 5 (1/1, 1/3), Riccardo Tavernelli 3 (1/3, 0/0), Giulio Gazzotti 2 (1/3, 0/1), Tommaso Pinza 2 (1/1, 0/0), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 43 13 + 30 (Stefano Masciadri 8) - Assist: 15 (Demonte Harper, Kadeem Allen, Riccardo Tavernelli 4)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Aanen Moody 17 (4/11, 2/11), Jacopo Borra 17 (7/14, 0/0), Pierre Brooks ii 16 (3/12, 3/6), Micheal Anumba 8 (1/4, 2/5), Aleksa Nikolic 7 (2/3, 1/2), Thomas Reale 3 (0/1, 0/2), Scott Ulaneo 3 (1/1, 0/0), Mihajlo Jerkovic 2 (1/3, 0/1), Bernardo Musso 0 (0/0, 0/3), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 43 17 + 26 (Jacopo Borra 8) - Assist: 12 (Aanen Moody 6)