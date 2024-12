I Raggisolaris comunicano di aver risolto il contratto con Nemanja Dincic che ha chiesto nei giorni scorsi di lasciare Faenza per motivi personali e familiari. La dirigenza lo ha accontentato, ritenendo che certe situazioni vengano prima della pallacanestro e che sia fondamentale la serenità del giocatore. La società lo ringrazia per l’apporto dato in questi primi mesi di campionato, augurandogli le migliori fortune professionali.