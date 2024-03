Dietrofront Blacks: esonerato Lotesoriere, torna Garelli

I Raggisolaris hanno deciso di sollevare dall’incarico di capo allenatore Alessandro Lotesoriere e di affidare la panchina a Luigi Garelli, che guiderà la squadra a partire dalla trasferta di mercoledì a Ruvo di Puglia. La dirigenza ha ringraziato Lotesoriere per il lavoro svolto e eper la professionalità messa al servizio della squadra. “Abbiamo deciso di cambiare guida tecnica per dare una sferzata alla squadra nella corsa ai play off – afferma Andrea Baccarini - obiettivo a cui tutti noi puntiamo. Sappiamo che le prossime cinque partite saranno cinque finali da vincere ad ogni costo e vogliamo che vengano interpretate nel migliore dei modi. Già da mercoledì a Ruvo di Puglia ci aspettiamo di vedere un cambio di marcia”.