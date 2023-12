Basket B, Lotesoriere: “Blacks a Bisceglie per continuare a crescere”

Inizia da Bisceglie il piccolo tour lontano dalla Romagna dei Blacks Faenza, un tour che li vedrà in trasferta le prossime due partite. Domenica saranno di scena alle 18 sul campo dei Lions Bisceglie, in corsa per raggiungere la salvezza diretta, mentre domenica 17, sempre alle 18, giocheranno a Roseto, terza della classe. “Bisceglie è una squadra giovane che ha lunghi fisici, piccoli rapidi e alcuni elementi d’esperienza come Dip e fa dell’atletismo il suo punto di forza – afferma coach Alessandro Lotesoriere - come tutte le formazioni giovani viaggia sull’entusiasmo e può essere molto pericolosa se la si lascia giocare e se si esalta, ma di contro può anche avere momenti di calo dovuti proprio all’età. Bisogna quindi non farle prendere fiducia e approcciare la partita nel modo giusto, considerando anche che su quel campo è molto difficile giocare. In casa infatti Bisceglie ha sempre disputato partite intense anche quando ha perso, come ad esempio quella con la Virtus Imola dove la sconfitta è arrivata negli ultimi secondi, ma ha anche vinto contro Chieti conducendo per lunghi tratti con un vantaggio di oltre venti punti. Per quanto riguarda noi, questa è una gara importante perché dovremo dare continuità alla vittoria con Ruvo di Puglia e continuare il nostro percorso di crescita”.