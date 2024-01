Basket B, i Blacks sfidano la Virtus Padova con un Poletti in più

Inizia con la Virtus Padova il mini ciclo casalingo dei Blacks, che li vedrà impegnati due volte al PalaCattani in pochi giorni. Domenica alle 18 arriveranno i veneti, mentre mercoledì alle 20.30 si giocherà il match con Taranto. Grande attesa per il debutto di Mitchell Poletti. Per questa doppia sfida ci sarà una promozione riservata ai tifosi: chi acquista il biglietto della partita contro Padova potrà assistere gratuitamente alla gara contro Taranto. Per ottenere il biglietto omaggio, occorrerà presentarsi in biglietteria il giorno della partita Faenza-Taranto con in mano quello del match contro Padova. I biglietti si possono acquistare on line sul circuito LiveTicket o domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

La vittoria casalinga nell’ultimo turno con la Rucker San Vendemiano ha riportato entusiasmo nella Virtus Padova, dopo un periodo non molto positivo. La squadra ha infatti avuto un rendimento altalenante dovuto anche gli infortuni, che non le hanno spesso permesso di esprimere al meglio tutto il suo potenziale. Il bottino conquistato dai veneti dopo 18 gare è di 12 punti, frutto di 4 successi casalinghi e di 2 in trasferta sui campi di Ozzano e di Fabriano. Coach Riccardo De Nicolao può contare su un gruppo formato da giocatori d’esperienza e da giovani che si sono già messi in mostra. Su tutti spicca Michele Ferrari, ala da ben sei stagioni nel club, miglior realizzatore con 14.2 punti di media a cui aggiunge 6.3 rimbalzi, che si fa valere sotto canestro insieme all’ex di turno Lorenzo Molinaro, a Faenza dal febbraio 2021 al giugno 2023, miglior rimbalzista della squadra con 6.6 rimbalzi di media. Di grande impatto è anche Andrea Scanzi, tiratore che da anni viaggia in doppia cifra nel terzo campionato nazionale e autore di 13.6 punti di media, che compone un ottimo reparto esterni insieme al playmaker Michele Antelli (11.6 punti di media), a Giacomo Cecchinato, classe 2001 che realizza 10.3 punti di media, e a Federico Schiavon, altro senatore del roster. Completa il reparto il play\guardia Federico Osellieri. Tra i lunghi, oltre a Molinaro e a Ferrari, ci sono l’ala\pivot classe 2004 Marco Ius e l’ala Corrado Bianconi, ottimo in fase realizzativa con 10.3 punti di media. Nel roster ci sono anche under molto interessanti che si stanno guadagnando minuti: la guardia Isacco Marchet, classe 2006, il play Aaron Guevara (2006), la guardia Pietro Zanetti (2004) e l’ala Francesco Padovani (2005).

Quella di domenica sarà l’ottava sfida tra Raggisolaris e Virtus Padova: nei precedenti i veneti conducono 4-3. “La Virtus Padova è una squadra fisica ed esperta – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – che sta mostrando tutto il suo valore ora che è al completo. Per tutta la stagione ha infatti sempre avuto problemi legati agli infortuni. È un avversario che rispettiamo e che dovremo affrontare con la massima concentrazione, ma domenica dovremo pensare soprattutto a noi stessi e a giocare una grande partita. Siamo tutti desiderosi di riscattare le ultime prestazioni e vogliamo farci valere davanti al nostro pubblico, ritornando a giocare al PalaCattani dopo quasi un mese dal match con l’Andrea Costa Imola, per colpa di un calendario che ci ha visti disputare quattro gare in trasferta delle ultime cinque. Per la partita con Padova chiedo ai tifosi di incitarci e di starci vicino per quaranta minuti, perchè è proprio nei momenti difficili in cui bisogna restare uniti per superarli e vorrei quindi il massimo tifo durante tutto il match. Noi faremo di tutto per meritarci questo sostegno e per conquistare la vittoria”.