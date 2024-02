Basket B, Blacks: stagione finita per Tomasini

Stagione finita per Simone Tomasini. Lo annunciano i Blacks Faenza in una nota. “La società Raggisolaris comunica che Simone Tomasini si sottoporrà nelle prossime settimane ad un intervento chirurgico al ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono intorno ai quattro mesi e dovrà quindi terminare in anticipo la stagione. I Raggisolaris lo aspettano ancora più forte e motivato in vista del campionato 2024/25, visto che il giocatore ha un contratto che lo lega al club fino a giugno del 2025”.