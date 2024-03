Basket B, Blacks-San Severo, domenica per cuori forti al Pala Cattani

I Blacks ritornano al PalaCattani (domenica, ore 18) per affrontare l’Allianz Pazienza San Severo, primo di cinque incontri casalinghi che attendono i faentini nelle restanti otto giornate di campionato. Il match con i pugliesi, fondamentale in chiave play off, preannuncia una grande cornice di pubblico. Ritagliatasi meritatamente il ruolo di squadra rivelazione del campionato nella prima parte di stagione, ora l’Allianz Pazienza San Severo vuole chiudere al meglio la regular season conquistando un buon piazzamento nei play off. Al momento i pugliesi sono quinti insieme a Fabriano e nelle ultime giornate saranno attesi da molti scontri diretti, a cominciare da quello con i Blacks. “Con San Severo sarà uno scontro diretto da affrontare con il giusto spirito – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – e il fatto di giocare in casa dovrà essere un nostro punto di forza. L’Allianz Pazienza arriva da una sconfitta contro Jesi dove si è fatta valere mostrando le sue qualità: in questo incontro era al completo e proprio le assenze le avevano fatto fare alcuni passi falsi nelle giornate precedenti. San Severo ha tantissimi tiratori da tre punti e una grande aggressività difensiva, e può contare su tanti giocatori nelle rotazioni. Il punto di riferimento è Pierotti, miglior assistman del campionato e miglior realizzatore dei pugliesi, bravo ad innescare il gioco e ad essere protagonista quando serve, ma ogni giocatore può essere pericoloso ed infatti tranne i due centri, tutti sono bravi nel tiro dall’arco”.