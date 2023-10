Basket B, Blacks giovedì a Taranto. Garelli: “Reagiamo restando uniti”

Il momento dell’orgoglio per scacciare le nubi e centrare la prima vittoria. È piuttosto anomalo il primo turno infrasettimanale di campionato dei Blacks. I faentini giocheranno giovedì alle 20 in casa del CJ Basket Taranto e sarà la trasferta più lunga del campionato. I pugliesi si presentano con una vittoria all’attivo, ottenuta in casa all’esordio contro Ozzano e vorranno mantenere imbattuto il proprio campo, conquistando punti preziosi per la salvezza. “Dobbiamo unirci e aiutarci per uscire il prima possibile da un momento negativo che durante la stagione può capitare – afferma coach Luigi Garelli -. Bisogna quindi affrontarlo nel migliore dei modi e reagire mettendosi ognuno al servizio dell’altro, a cominciare da me. In campo non ci possiamo demoralizzare dopo un errore, ma reagire continuando a giocare e pensando all’azione successiva. Credo che il problema sia fisico ed emotivo, ma se il primo si può risolvere con il lavoro in poche settimane, il secondo si deve subito cancellare con una pronta reazione. A Taranto ci aspetta una partita insidiosa, sia per la forza dell’avversario sia perché sarà la trasferta più lunga del campionato e arriva a metà settimana, ma non è di certo un alibi. Ci sono dunque tante componenti che rendono questa trasferta difficile, ma noi penseremo soltanto a vincere”.