Basket B: Blacks, con Taranto è vietato sbagliare

Secondo impegno consecutivo casalingo per i Blacks, di scena domani alle 20.30 al PalaCattani contro il Cus Jonico Taranto, ultima della classe con 8 punti. La settimana dei faentini si concluderà domenica a Vicenza.

I biglietti si possono acquistare on line nel circuito LiveTicket o dalle 19.30 al PalaCattani.

Presentando in biglietteria il biglietto della gara contro Padova di domenica scorsa, si avrà diritto all’ingresso gratuito.

Guai a fidarsi delle apparenze. La classifica del CUS Jonico Taranto, ultimo in classifica con 8 punti, è bugiarda, perché la squadra è alle prese con infortuni da inizio stagione e non è mai riuscita ad esprimere tutto il suo potenziale. Nonostante queste problematiche ha comunque battuto Mestre e perso di una sola lunghezza a Chieti, a testimonianza che il gruppo, seppur giovane, ha importanti qualità. Non bisogna inoltre dimenticare gli episodi sfortunati, perché ben quattro partite le ha perse di un solo punto, come quella di sabato scorso con la Virtus Imola.

Coach Mario Cottignoli, uno degli allenatori più giovani dell’intera serie B Nazionale, allena un roster dall’età media bassa, ma con tanti giocatori che si sono già messi in mostra. Un ottimo campionato lo sta disputando la guardia\ala Francesco Reggiani, classe 2002, miglior realizzatore dei suoi con 14.8 punti di media, seguito dal pivot Elhadji Thioune, che viaggia quasi sempre in doppia-doppia come dimostrano i 13.1 punti di media segnati e gli 11.8 rimbalzi catturati. Doppia cifra anche anche per il play Luca Valentini (11.4) e per la guardia Gianmarco Conte (10.6), uno dei più esperti del roster, fermo da qualche settimana per infortunio.

Giocatori importanti per lo scacchiere tattico tarantino sono anche il play guardia Giovanni Ragagnin, la guardia\ala Lucas Fresno, che vanta esperienze anche in A2, e l’ala\pivot Matteo Ambrosin. È rientrato da qualche settimana la guardia spagnola Rafael Casanova, fermatosi alcuni mesi fa per un problema fisico che sembrava potesse compromettergli l’intera stagione.

Completano il roster l’ala Martin Kovachev e i giovani Francesco Montanaro ed Eugenio Gigante.

Quella di mercoledì sarà la seconda sfida tra Raggisolaris e Cus Jonico: l’unico precedente è quello dello scorso ottobre quando i faentini vinsero 76-66.

“Con Taranto è la partita più importante dell’anno fino ad ora e abbiamo la necessità di vincere – spiega coach Alessandro Lotesoriere -. Siamo un po’ acciaccati in questo momento, ma il gruppo è determinato e vuole onorare il nome che porta davanti e non dietro alla maglia e con questo spirito e su questi valori costruiremo la seconda parte di stagione.

Taranto è una squadra giovane che può accendersi in qualsiasi momento e fondamentale sarà non farla esaltare, perché ha dimostrato di non morire mai e di riuscire a giocarsi le partite fino alla fine. È infatti reduce dalle sconfitte di un solo punto a Chieti e in casa con la Virtus Imola dopo un supplementare. Penso che la sua classifica sia ingenerosa per quello che ha fatto vedere sul campo e per la mentalità mostrata.

Reggiani, Thioune e Valentini, playmaker con tanti anni di A2 alle spalle, sono i giocatori più pericolosi e a loro si aggiunge Casanova, rientrato da poco dopo un lungo stop. Un giocatore chiave è anche Conte, fermo da qualche settimana, che ha un ruolo molto importante a livello carismatico nello spogliatoio”.