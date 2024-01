Basket B, Ai Blacks Faenza serve un cambio di rotta: Lotesoriere avrà in “regalo” Poletti e Trapani?

“All in” su Mitch Poletti. È questa la risposta della società neroverde agli stenti vissuti sul parquet da una squadra prigioniera di un labirinto mentale diventato troppo grande per trovare in autonomia la via d’uscita. Il cambio di conduzione tecnica non è stato sufficiente a rinvenire la direzione giusta, ci si prova dunque all’interno del rettangolo di gioco, con la concupita ala-centro attualmente in forza alla Liofilchem Roseto. Un matrimonio, quello tra i Raggisolaris e Poletti, più volte annunciato ma mai giunto all’altare, nonostante il giocatore ambisca a difendere la maglia della città che l’ha adottato già dai tempi in cui giocava per la Fulgor Libertas Forlì, e dove ha scelto di vivere con la compagna ed i figli. Il trasferimento ha i suoi ostacoli, a partire dalla società proprietaria del suo cartellino, che si priva malvolentieri di un elemento investito del ruolo di capitano, a favore di una potenziale rivale, anche se la classifica racconta realtà diverse. Roseto si è intanto cautelata aggregando al roster il “quattro” Andrea Petracca, reduce da un’ottima stagione a Fabriano conclusa con un infortunio al ginocchio ormai smaltito, ed a fine gara, domenica sera, coach Gramenzi non ha negato la possibilità di salutare Poletti. Segnale che la trattativa possa essere portata a conclusione in breve tempo, anche se la dirigenza abruzzese ha scartato l’ipotesi di uno scambio alla pari con un lungo attualmente in forza ai Blacks, come Poggi o Aromando. Quest’ultimo resta il principale indiziato nel ruolo di “sacrificato” per far posto al nuovo arrivo: la picchiata nel minutaggio concessogli nell’era Lotesoriere parla chiaro in tal senso. L’arrivo di Poletti potrebbe non essere l’unico in seno al team, con la dirigenza intenzionata a completare il “maquillage” con un trattatore di palla: si è parlato del play Emanuele Trapani, altro “cavallo di battaglia” dei mercati faentini, in potenziale uscita da Orzinuovi (A2), anche se i 15’ di impiego nell’ultimo match vanno in controtendenza con quanto desunto nelle precedenti settimane. Una parziale sconfessione del progetto tecnico di partenza che pare necessaria, viste le recenti prestazioni incolori che non inducono all’ottimismo né sul piano tecnico né su quello psicofisico, con la squadra che pare avvitarsi ad ogni cambio di inerzia nelle partite, invece di succhiare energia da orgoglio e voglia di riscatto. In attesa di novità dal mercato, i Blacks si preparano ad un doppio impegno interno: domenica (ore 18) con Padova e mercoledì 24 (ore 20,30) con Taranto: chi acquisterà il biglietto per la prima gara potrà accedere gratuitamente anche alla seconda.