Basket A1 donne: la E-Work va oltre i risultati del campo, Fermi: “Mi piace il nostro progetto”

Capodanno più chiaro che scuro. Il calice con cui il presidente Mario Fermi ha brindato alla salute della sua E-Work è mezzo pieno. Certo, 4 punti con due vittorie in dodici partite sono pochini e la strada che conduce ai play-out è già segnata, ma le ragazze di Seletti se la sono quasi sempre giocata e solo nelle ultime due trasferte, a Roma e Ragusa, hanno rimediato passivi pesanti. E proprio Ragusa sarà l’avversaria delle faentine nel primo turno di coppa Italia, giovedì sull’Isola. «Speravamo in un accoppiamento più agevole - sottolinea Fermi, che si dimostra abbastanza soddisfatto del nuovo corso manfredo -. Le cose che mi stanno piacendo superano quelle che mi sono piaciute meno. Mi sta piacendo il progetto che stiamo portando avanti e che va considerato a tutto tondo: la prima squadra, ma anche la B, con la quale abbiamo già conquistato i play-off e il bel settore giovanile. La serie A1 è sempre complicata e il livello delle squadre di seconda e terza fascia si è alzato. Mi aspettavo una vittoria in più, però abbiamo lottato fino alla fine contro avversarie come Bologna, Venezia, Campobasso, Sassari e Geas, che hanno budget almeno doppi, se non tripli o quadrupli, del nostro. Da questo punto di vista, stiamo facendo meglio della scorsa stagione. Il clima è buono, il gruppo è unito e coeso. Abbiamo una rosa completamente rinnovata, con tante giovani e tante scommesse, quasi tutte vinte».

Tra queste non c’è Booker che sta deludendo, così la E-Work potrebbe tornare sul mercato. «Ci aspettavamo qualcosa in più, ma non la cambieremo tanto per fare, anche perché in quanto a impegno e comportamento, in campo e fuori, alla ragazza non si può rimproverare nulla. Stiamo valutando e valuteremo le eventuali opportunità, compatibili col nostro portafoglio».

C’è tempo fino a febbraio, ma l’ideale sarebbe muoversi in questi giorni, per arrivare pronti alla ripresa del campionato, il 14 gennaio al Bubani contro Brescia. Ulteriori operazioni non sono previste. «Né per le italiane, né per le altre straniere. Dixon è stata una lieta sorpresa, nonostante i tormenti alla schiena Brossmann sta facendo il suo e anche di Cvijanovic siamo tutto sommato soddisfatti».

Un’altra nota un po’ stonata è il pubblico. «Non tanto a livello di presenze, quanto di entusiasmo e calore. Mai come quest’anno la nostra squadra, il nostro progetto, ne meriterebbero di più».