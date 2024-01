Basket A1 donne, la E-Work saluta Essence Booker e la Coppa Italia (83-59)

RAGUSA-E-WORK FAENZA 83-59

RAGUSA: Thomas 2 (1/5, 1/3), Pastrello 11 (4/8, 1/4), Juskaite 18 (5/6, 2/6), Miccoli 11 (4/11, 1/3), Chidom 29 (11/13), Mallo, Spreafico 2 (1/1, 0/1), Di Fine 8 (2/3, 1/2), Chessari, Milazzo ne, Salice, Nikolic 2 (1/3, 0/1). All.: Lardo.

E-WORK FAENZA: Cvijanovic 19 (4/7, 2/4), Tagliamento 12 (1/4, 2/6), Peresson 5 (1/7, 1/3), Dixon 11 (5/6), Brossmann 7 (2/4, 0/2), Franceschelli 1 (0/2, 0/2), Edokpaigbe (0/1, 0/1), Ciuffoli C. 2, Ciuffoli E. 2 (1/2). All.: Seletti.

ARBITRI: Radaelli, Attard e Tarascio.

PARZIALI: 22-16, 47-34, 68-48.

TIRI LIBERI: Ragusa 10/16, E-Work 16/24.

TIRI DA TRE: Ragusa 5/20, E-Work 5/18.

Una trasferta che nessuno voleva e che è finita come prevedibile. La E-Work perde nettamente a Ragusa e saluta subito la Coppa Italia (83-59). Prima del match la società faentina aveva ufficializzato il taglio di Essence Booker per motivi tecnici, una decisione ormai nell’aria da tempo. E così, con un roster decisamente ridotto, le faentine in terra siciliana hanno mollato la presa molto presto, accumulando svantaggio minuto dopo minuto fino al pesantissimo gap finale.

Si comincia e sembra una partita aperta, con le triple di Peresson e Tagliamento a tenere avanti la E-Work (5-8 al 3’). Anzi, i canestri di Dixon e Brossmann valgono anche il +4 a metà frazione (9-13) ma è l’ultimo squillo romagnolo. Ragusa, infatti, reagisce con un 9-0 e mette il naso avanti chiudendo il primo quarto a +6 (22-16). Da lì in poi non c’è più partita, con le siciliane che non si voltano più indietro trascinate dall’infallibile Chidom. Finisce con un rotondo +24 che regala a Ragusa la sfida di domenica a Bologna nel secondo turno.