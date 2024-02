Basket A1 donne, E-Work, sconfitta a testa alta contro la corazzata Reyer

REYER VENEZIA-E-WORK FAENZA 91-78

REYER Venezia: Berkani 18, Gorini, Villa 8, Nicolodi 5, Pan 9, Meldere ne, Makurat 7, Cubaj 3, Fassina 11, Shepard 14, Kuier 16, Franchini ne. All: Mazzon

E-WORK Faenza: Franceschelli 2, Edokpaigbe, Niemojewska, Cvijanovic 15, Tagliamento 24, Peresson 4, Spinelli 9, Grande, Dixon 23, Brossmann 1. All: Seletti

Arbitri: Costa, Yang Yao, Spessot

parziali: 20-19, 38-44, 68-61.

TIRI LIBERI: Reyer 12/15, E-Work 15/19

TIRI DA DUE: Reyer 26/52, E-Work 27/49

TIRI DA TRE: Reyer 9/26, E-Work 3/8

Dopo il lungo stop la E-Work gioca un’ottima partita ma nulla può contro la corazzata Reyer (91-78). Nel primo tempo però le faentine mettono in grande difficoltà le veneziane, con una super Tagliamento da 18 punti in 20’ e tanta “presenza” nell’area veneta. Ma è la squadra a girare bene, con tanta fluidità: all’intervallo ci si ferma sul 44-38, un vantaggio meritato e, probabilmente, anche riduttivo rispetto alla mole di gioco mostrata dalla squadra di coach Seletti. Nella ripresa però Venezia segna 53 punti (di cui 30 nel terzo quarto), senza lasciare altro spazio di manovra a Cvijanovic e compgne. Eppure la sensazione è che, con qualche errore di meno nel finale, il punteggio avrebbe potuto dare anche qualche speranza in più all’E-Work.

A livello statistico, la differenza è evidente nel tiro dall’arco, non tanto nella percentuale di realizzazione (37% a 34% per Faenza), quanto nei canestri realizzati, 9/26 per Venezia, solo 3/8 per le manfrede. Altro aspetto importante è la differenza a rimbalzo con le locali che ne catturano 43 contro i 28 delle ospiti.

Resta il buon primo tempo, o meglio, i primi 25’, in cui Faenza ha evidentemente il pallino del gioco in mano, prima che le padrone di casa inseriscano la marcia giusta e diversi canestri davvero “frustranti” per l’E-Work, che comunque gioca sempre a testa alta in casa della capolista, meritando solo applausi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA