Basket A1 donne, con l’arrivo di Niemojewska la E-Work è pronta a cambiare faccia e marcia

Anno nuovo, E-Work nuova? Già domenica sera alla ripresa del campionato, contro Brescia e davanti alle telecamere di Rai Sport (ore 20.30), vedremo se l’ultima arrivata Niemojewska potrà essere utile a far cambiare marcia alla squadra di coach Seletti. Al play polacco, che si sta allenando con le nuove compagne da sei giorni, non si possono certo chiedere miracoli, però le aspettative sono alte, anche perché le sue caratteristiche sono proprio quelle che servono alle manfrede, finora prive di una guida in grado di dettare i ritmi e gestire le varianti del gioco. «Julia ci ha fatto subito un’ottima impressione – esclama soddisfatto coach Seletti – sta provando a inserirsi nel migliore dei modi, ha cercato immediatamente il feeling con il gruppo e questo per noi è molto importante. È una giocatrice che si dedica alle altre, alla squadra, più che a se stessa. Avevamo bisogno di una così».

In attesa dei risultati, è già migliorato il clima. «Ha ridato entusiasmo all’ambiente, non dobbiamo pensare che sia arrivato il salvatore della patria, però può avere un effetto moltiplicativo sulle compagne». Tecnicamente e tatticamente, Niemojewska dovrà scoprire i veli alla vera E-Work. «Abilità in un fondamentale cruciale come il passaggio e leadership sono le caratteristiche che ci sono piaciute e che ce l’hanno fatta portare a Faenza. Ma sono convinto che ci darà qualcosa in più anche in difesa. Per la prima volta mettiamo nel roster una giocatrice che può estendere la difesa a tutto campo, una cosa che a me è sempre piaciuta molto e che purtroppo per caratteristiche quest’anno non abbiamo ancora potuto fare».

Le faentine si stanno preparando al match con Brescia a pieno ritmo, anche se l’influenza ha bloccato Spinelli e Cvijanovic. La prima è sulla via del recupero, la slovena è invece nella fase acuta, ma in questi giorni dovrebbe riprendersi. La gara è troppo importante per non affrontarla al completo. Più che ansia da prestazione, c’è ansia di risultati. «La società è molto attiva e presente, mi piacerebbe riuscire a dare al presidente le soddisfazioni che merita per tutto quello che ha fatto finora. Lo stesso vale per le ragazze e per l’ambiente di Faenza. Non riuscirò a dormire tranquillo finché non vedrò i risultati del lavoro che stiamo facendo».

Per scaldare un po’ i tifosi, domenica prima della partita nell’atrio del Bubani verrà offerto un aperitivo.