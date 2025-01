Doppio cambio di date per tre squadre romagnole. Per quanto riguarda l’Unieuro, la sfida contro la Tezenis Verona è stata posticipata da mercoledì 15 a giovedì 16 alle ore 21 al Pala Agsm Aim di Verona. Il derby Neupharma Imola–Blacks Faenza invece è stato anticipato a mercoledì 29 alle 20.30. In precedenza il match era stato fissato a giovedì 30.