Biglietti Andrea Costa-Virtus, via alla prevendita per il derby di Imola del 23 marzo

È iniziato il conto alla rovescia per il derby di ritorno tra UP Andrea Costa Imola e Virtus Imola e anche la prevendita per i biglietti per la partita che si terrà domenica 23 marzo alle ore 18. I tifosi che non hanno ancora acquistato il proprio biglietto per la stracittadina potranno farlo presso lo show-room di Silflex in via Musconi 21 a Imola nei seguenti giorni e orari:

- Martedì 11 marzo dalle 18 alle 19

- Mercoledì 12 marzo dalle 19:15 alle 20:15

- Giovedì 13 marzo dalle 17:30 alle 19

- Martedì 18 marzo dalle 17:30 alle 19

- Giovedì 20 marzo dalle 17:30 alle 19

- Sabato 22 marzo dalle 11:30 alle 12:30