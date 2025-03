Biglietti Andrea Costa Imola-Virtus Imola: date e orari verso il derby di domenica

L’UP Andrea Costa Imola comunica alcuni cambiamenti rispetto ai giorni e orari comunicati in precedenza della prevendita per il derby di domenica con la Virtus Imola.

Le prevendite di martedì e giovedì, inizialmente previste dalle 17:30 alle 19, si concluderanno alle 19:30, mentre non cambia nulla per la prevendita di sabato che si terrà sempre dalle 11:30 alle 12:30. Tutte e tre si terranno da Silflex in via Musconi 21 a Imola.

Vista la grande e soddisfacente affluenza della prima settimana la società ha, inoltre, deciso di aggiungere due aperture straordinarie nei prossimi giorni: mercoledì dalle 17:30 alle 19:30 (Silflex) e venerdì dalle 18 alle 19:30. Quest’ultima, a differenza di tutte le altre, si terrà negli uffici della sede di UP Lavoro in via Selice 211, che verrà inaugurata proprio in quella data, e la vendita dei biglietti verrà tenuta in prima persona dalla squadra che sarà presente per l’occasione!