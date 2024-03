Basket, Unieuro, Rbr e Andrea Costa, vittorie pazzesche

In una domenica quasi perfetta per la Romagna del basket (stecca solo la Virtus Imola a Lumezzane), la copertina spetta alle tre vittorie rocambolesche di Unieuro, RivieraBanca e Andrea Costa. In A2 la capolista Forlì vince 81--79 sul campo della Luiss Roma. Dopo una partita sempre condotta, i romagnoli si fanno raggiungere e superare, ma all’ultimo secondo la parabola di Pascolo entra nella retina. Ancor più incredibile la vittoria di Rbr. Partita senza padrone con Cantù, un continuo botta e risposta, poi i brianzoli scappano a +8 a 100” dalla fine. Qui però comincia la rimonta riminese: triple di Marks e Tomassini per accorciare, quest’ultimo infila anche quella della vittoria (83-84) blindata dalla stoppata di Johnson. In serie B, se Blacks Faenza e OraSì Ravenna non hanno problemi a battere rispettivamente San Severo (85-78) e Taranto (98-62), l’Andrea Costa compie l’impresa battendo al Ruggi la capolista Roseto (78-77) grazie a due tiri liberi di Ranuzzi a soli 7 decimi dalla sirena.