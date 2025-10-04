Basket, il Capra Team Ravenna pronto alla nuovo avventura in B femminile

Il sindaco Barattoni ha ricevuto in Comune il Capra Team Ravenna Basket. La stagione 2025-26 segna una tappa storica per il Capra Team Ravenna: la tanto sognata promozione in serie B diventa realtà. Un traguardo costruito con pazienza, passione e determinazione, coronamento di anni di crescita sportiva e societaria.

Fondata a Villa Capra nel 2012 dal presidente Alberto Maioli con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per il basket femminile a Ravenna, la società ha visto negli ultimi anni un aumento costante di tesserate, arrivando a superare le 140 atlete tra prima squadra, settore giovanile e minibasket. Un percorso fatto di sacrifici e di investimenti mirati che, dalla scorsa stagione sotto la guida del direttore sportivo Gianpaolo D’Alessandro, ha proiettato il Capra Team su un palcoscenico di assoluto rilievo.

Il traguardo raggiunto e gli obiettivi futuri sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina in municipio, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni, con delega allo Sport, dal presidente della società Alberto Maioli. Intervenuta una folta rappresentanza della prima squadra e dello staff tecnico.

“Mi fa particolarmente piacere – ha sottolineato il sindaco Barattoni – accogliere nella sala del consiglio comunale le protagoniste di quella che sarà una prima assoluta per lo sport della nostra città: la prima stagione in serie B di una squadra di basket femminile ravennate. Dietro questo traguardo c’è un progetto lungimirante portato avanti da una società seria che ha investito e sta investendo non solo nella prima squadra, ma anche nel settore giovanile e nel minibasket. E lo ha fatto con una grande attenzione e vicinanza a tanti temi e manifestazioni che riguardano la vita non solo sportiva della città. Il mio augurio è che questa possa essere un’annata di soddisfazioni sportive e che grazie al vostro impegno tante giovani e giovanissime possano appassionarsi al basket e far crescere tutto il movimento cestistico cittadino”.

La prima squadra, affidata a uno staff tecnico rinnovato e ambizioso, unisce esperienza e gioventù, con conferme importanti e innesti di qualità per affrontare al meglio il debutto in serie B. Alla guida tecnica ci sarà Tommaso Luppi, chiamato a dare nuova linfa e visione al progetto, coadiuvato dalla vice allenatrice Sara Semprini, dal preparatore atletico Matteo Montigiani e dall’assistente Sara Bello.

Confermatissime le artefici della promozione: il capitano Manuela Calabrese, insieme a Carlotta Maioli, Sofia Pirazzini, Alice Pieraccini, Francesca Sampieri e Alessandra Rossi. A loro si aggiungono innesti di esperienza e qualità come Federica Montanari, Silvia Bernabè, Cristina Currà, Veronica Andrenacci e Jomanda Rosier, pronte a dare solidità e profondità al gruppo.