Basket, Cesena avanti con coach Vandelli

A pochissimi giorni dalla fine della stagione regolare della Divisione Regionale uno (la ex serie D), la Cesena Basket 2005 del presidente Fagioli ha già provveduto a confermare la fiducia a coach Marco Vandelli e al suo vice Lucio Paganelli, che hanno guidato la squadra al decimo posto finale, dopo una estenuante avventura partita il 1° ottobre scorso e chiusa il 25 maggio. Mentre le prime 4 dei due gironi sono già impegnate nel primo turno di play off per la promozione in serie C e contemporaneamente si stanno giocando i play out per la salvezza, a Cesena è il momento di analizzare la stagione e prendere le decisione opportune in vista di quella in arrivo.

E’ stato un cammino lunghissimo che ha messo a dura prova il debuttante Vandelli che ha comunque risposto in maniera pienamente soddisfacente alle aspettative della società: portare la squadra ad una tranquilla salvezza e valorizzare il più possibile i giovani del proprio vivaio senza relegarli al ruolo di semplici comprimari. Pur fra diverse difficoltà (infortuni e assenze da record) c’è stato addirittura un momento in cui la squadra era balzata all’attenzione generale con una serie di 9 vittorie consecutive che l’avevano spinta a ridosso della vetta della classifica, prima di un lunghissimo periodo buio (12 sconfitte consecutive) che avevano rischiato di mettere in discussione una salvezza conquistata invece poi a suon di vittorie con un finale in netta crescita. Il Consiglio Direttivo ha espresso al coach il suo apprezzamento e la sua scelta di prosecuzione del rapporto, soffermandosi anche sulle valutazioni dei giocatori che sono stati utilizzati in questo campionato proiettandosi già verso la nuova stagione in cui, come abitudine, ci saranno sicuramente altri giovani da inserire in organico affiancandosi a quelli che già quest’anno si sono messi in mostra e che sono chiamati a proseguire nella loro crescita. A coach Vandelli il compito di proseguire in un progetto ampiamente condiviso e portato avanti con la professionalità e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto da giocatore ed ora da capo allenatore.