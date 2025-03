Basket B, vittorie per Faenza e Ravenna, Andrea Costa sconfitta dalla capolista

Non sono serviti i 20 punti di Giacomo Sanguinetti, topp scorer del match, all’Andrea Costa Imola per espugnare il parquet della capolista Treviglio che trionfa col punteggio finale di 86-83.

Vittoria, invece, sempre nel girone A, per i Blacks Faenza che, nel loro palazzetto, battono 84-71 la Fulgor Fidenza. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior realizzatore è Mitchell Poletti con 22 punti totali.

Nel girone B, muove la classifica anche l’Orasì Ravenna che, con un definitivo di 60-73, sbanca il ‘Santino e Romano Piccolo’ di Caserta dei padroni di casa della Paperdi Juvecaserta. Ex aequo nei canestri per i due cestisti più prolifici del match: Gianluca Giorgi per i campani e Gabriel Dron per i romagnoli, entrambi a quota 19.