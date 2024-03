Basket B, tris di vittorie per Andrea Costa, Blacks e OraSì, cade la Neupharma Imola

Vittoria col brivido per l’Andrea Costa Imola, che supera 78-77 Roseto nonostante un ultimo quarto in caduta libera (perso 19-7): due liberi di Ranuzzi scacciano la paura per i biancorossi. Splendida vittoria del Blacks Faenza, che al Pala Cattani regolano 85-78 San Severo con 13 punti di Poletti e una grande coralità offensiva. Nettissima vittoria (62-98) per l’OraSì Ravenna a Taranto: i ravennati partono fortissimo (17-37 al 10’) e non si voltano più indietro, sospinti in attacco da De Gregori (22). Infine, ko piuttosto netto (83-66) della Neupharma Imola a Lumezzane: per i gialloneri top scorer Chiappelli con 15 punti.