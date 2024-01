Basket B, sorride solo la Virtus

Un campionato durissimo ed equilibrato, senza partite scontate. La nuova B Nazionale questo si sta rivelando e non l’abbiamo scoperto domenica scorsa, però la prima giornata di ritorno ha ribaltato davvero pronostici e classifica.

Cinque delle ultime sei (Virtus Imola, Lumezzane, Vicenza, Padova e Ozzano) hanno conquistato il successo, quasi tutte contro avversari sulla carta decisamente superiori (San Severo, Ravenna, Chieti e San Vendemiano nell’ordine) e Bisceglie ha impensierito quasi sino in fondo la capolista Ruvo di Puglia. Logico allora che nessuno possa dormire sonni tranquilli, complice pure un mercato destinato a riscrivere tanti roster.

Sul fronte romagnolo Virtus e Faenza restano quelle più determinate a muoversi, mentre al momento non si prospettano novità per Andrea Costa e Ravenna, decise a dare fiducia alle scelte estive.

Virtus, caccia al poker

Dopo il -23 incassato a Mestre il 17 dicembre scorso, il vascello giallonero sembrava quello più in difficoltà e imbarcante acqua, invece con tre vittorie consecutive e scampoli di gioco convincenti, la Zappi-band ha sistemato classifica e morale. La partenza di Balciunas e l’infortunio di Fiusco non hanno frenato la Neupharma, che sabato a Taranto potrà andare alla caccia del poker contro un avversario inferiore e già travolto all’andata.

Cosa succederà sul mercato? L’impressione è che ogni momento sia quello buono per l’annuncio del nuovo arrivo da parte della dirigenza giallonera, concentrata su uno straniero nel settore esterni (2-1 in grado di attaccare il ferro). Non sarà, salvo sorprese, il lituano Tadas Pazera (guardia, classe 1998), che non vuole muoversi da casa (2.5 punti di media al Mazieikai). Piace tanto un altro lituano, quel Mantvydas Staselis, che viaggia a 15.4 punti e 2.5 assist di media a Salerno (penultima nel girone B, record di 5-13): il club campano sembra deciso a rivoluzionare e potrebbe pure privarsi del bomber baltico.

Trait d’union di tutte le operazioni resta l’agenzia di Andrea Capasso, quella Talentsinaction che annovera fra le propria fila pure l’ex Balciunas (17 punti all’esordio nella sconfitta del suo Sala Consilina a Ragusa). Occhio, quindi, pure al lettone Arturs Bricis (classe 1992), l’anno scorso al Roseto 2020 in C Gold (11.6 punti di media).

Obbligatorio rialzarsi

Non possono sbagliare l’appuntamento con i due punti nel prossimo turno OraSì e Blacks, impegnate rispettivamente sabato a Bisceglie e domenica al PalaCattani contro la Virtus Padova. La formazione veneta ricorda ai Blacks la pessima prestazione dell’andata, quando i Raggisolaris di Garelli persero 76-61 senza entrare mai in partita. Dopo la brutta prova di Mestre, insomma, motivazione si aggiunge a motivazione per i Raggi, che hanno ripreso a tirare malissimo da tre (27% contro Andrea Costa, 29% a Ravenna e 23% a Mestre). Un play (Trapani?), un pivot (Poletti?) e qualche partenza: ormai la strada della rivoluzione sembra intrapresa, ma l’intreccio non è facile o scontato.

Tante motivazioni ne avrà pure Ravenna, chiamata a Bisceglie a conquistarsi un pesantissimo 2-0 negli scontri diretti, anche se fra le mura amiche i pugliesi sanno farsi rispettare (record di 3 vinte e 6 perse). Coach Bernardi ha giustamente tuonato contro la difesa, dopo l’inopinata sconfitta per mano di Lumezzane (mai subiti in precedenza 89 punti dai giallorossi), poi ovvio che pure dai singoli (vedi Paolin e Restelli) ci si attende di più. Ravenna, sistemato alla grande il roster con Panzini, non dovrebbe muovere altro, ma con Bottaro mai dire mai.

L’Andrea Costa e l’infermeria

Recuperare gli infortunati è l’assoluta priorità per l’Andrea Costa, che dopo aver infilato per la prima volta in stagione tre sconfitte consecutive, domenica prossima sa di avere nella capolista Ruvo un ostacolo quasi insormontabile. I pugliesi, privi di coach Campanella (due turni di squalifica), saranno guidati ancora dall’assistente Gianpaolo Ambrico e contro Bisceglie hanno festeggiato il ritorno in campo dopo tantissimi mesi di Lorenzo Deri. Fuori al momento restano il bomber Contento (problema al piede, out dal 6 dicembre) e il lungo Boev (ginocchio), che sulla carta non dovrebbero recuperare a breve. Ruvo in trasferta ha perso solo a Roseto e Faenza (di 2 punti in entrambe le occasioni) e la forza dei pugliesi impone delle riflessioni a coach Di Paolantonio e il suo staff. Ha senso rischiare gli acciaccati Drocker e Sorrentino, visto che la settimana prossima Imola avrà due scontri diretti fondamentali (Padova fuori e Bisceglie in casa?). Sbagliato, forse, fare calcoli del genere, ma con un roster corto come quello biancorosso sembra necessario sfoderare un certo pragmatismo. Anche perché dal mercato, salvo colpi di scena, non arriverà alcun aiuto.