Prima vittoria per l’Andrea Costa, che doma la Virtus Padova dopo aver condotto la gara dall’inizio alla fine (76-71). Niente da fare invece per la Virtus Neupharma che non riesce a festeggiare la nuova società e si deve arrendere al San Vendemiano dopo una partita sotto tono in attacco (76-64). Perde anche l’OraSì, che per larghi tratti fa partita pari con Roseto, ma alla distanza deve cedere a una squadra di caratura decisamente superiore (79-62)