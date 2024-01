Basket B, OraSì sconfitta da Roseto

L’OraSì non ribalta il pronostico nel posticipo del “PalaCosta” e lascia via libera a Roseto. Gli abruzzesi, forti della loro seconda posizione in classifica, hanno subito spinto sull’acceleratore, costringendo Ravenna a una partita totalmente all’inseguimento. Gli abruzzesi hanno toccato anche il +14 prima di una rabbiosa reazione dell’OraSì, che sospinta da De Gregori e Ferrari (ma troppi giallorossi erano sottotono) è pure tornata a -3, ma gli ospiti hanno ripreso in mano la partita chiudendo 66-78.