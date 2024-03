Basket B, la passione per le imolesi, la pressione sull’OraSì

Il campionato si ferma e almeno per tre quarti di Romagna sarà una sosta dolce perché, oltre a vincere, Virtus, Andrea Costa e Faenza hanno compiuto un passo decisivo verso i rispettivi obiettivi. La salvezza per le imolesi e i play-off per i manfredi. Resta nel limbo del Purgatorio, che rischia di diventare Inferno, una sempre più deludente OraSì.

I numeri dicono tutto: nel 2024 i giallorossi hanno un bilancio di nove perse e appena tre vinte. La prima subito dopo la sosta natalizia con i Blacks, poi sempre in casa su Chieti (3-8 nel ritorno) e a Taranto (12 ko consecutivi). Per evitare i play-out servirà una netta inversione di tendenza, sapendo che almeno il 50% della salvezza diretta passerà dalla sfida di mercoledì 27 marzo al Pala Costa contro Padova.

Involuzione tecnica

Difficile capire cosa sia successo a Ravenna, ricordando che quando l’11 dicembre i bizantini espugnando Jesi, centravano la quinta vittoria di fila, la classifica li vedeva ottavi a quota 16 (8-6) e saldi in zona play-off (+8 sulla zona play-out). Da quel giorno l’involuzione tecnica dell’OraSì è stata evidente nei risultati e nella qualità del basket espresso, fino ad arrivare alla bruttura dei 95 punti subiti di media nelle ultime tre uscite casalinghe (Ruvo, Andrea Costa e Virtus). Le recenti mosse di mercato si stanno rivelando fallimentari, perché la rinuncia a Nikolic ha tolto un solido punto di riferimento dentro l’area all’OraSì, senza dimenticare l’esperienza e la leadership emotiva di un giocatore che, pur fra alcune cadute di stile (l’espulsione a Imola e i quattro turni di squalifica), viaggiava a 12 punti e rimbalzi di media. Uljarevic, che nella massima lega croata segnava eccome, al momento non ci sta capendo granché: 5 punti di media con il 15% da tre e le 2.6 perse a match sono poca roba. Numeri peggiori di chi, come Restelli (6.5 punti, 33% dall’arco e 1.6 assist di media), è stato tagliato sull’altare di questa operazione. L’impressione, dall’esterno, è che buona parte delle responsabilità siano da ascrivere al tecnico Massimo Bernardi, perché se la sua squadra in una partita decisiva per la salvezza subisce 104 punti, la colpa non può essere solo dei giocatori. Bene ha fatto il tecnico, nella conferenza stampa post-derby, a richiamare la squadra a un diverso atteggiamento, però sarebbe stata gradita una maggiore assunzione di responsabilità, invece delle due veloci parole spese rispetto al fiume di quelle “contro” i giocatori. La società giallorossa continua a ribadire la massima fiducia nei confronti dell’allenatore, fra l’altro “sostenuto” anche con i fatti (vedi proprio le mosse di mercato), ora spetta quindi a lui trovare il modo di rianimare l’OraSì.

Passi pesanti

Domenica di grandi soddisfazioni quella vissuta invece da Faenza, Andrea Costa e Virtus. I Blacks sono andati a prendersi due punti pesanti in chiave play-off a Chieti, rischiando sì di sprecare un clamoroso +30 (avversari rientrati fino al -5), ma centrando poi il lieto fine con un ulteriore allungo. Alla ripresa, sabato 23 marzo (ore 20.30), al Pala Cattani arriverà Jesi e i manfredi avranno la possibilità di sfatare finalmente il tabù delle tre vittorie consecutive, mai infilate da inizio stagione. La crisi di San Severo ora spalanca una finestra addirittura sul sesto posto, alla luce del calendario assai favorevole dei Raggi (quattro in casa delle ultime sei) e dei decisi progressi mostrati dall’arrivo di Begarin. Il francese (13.4 punti, 3.8 rimbalzi, 2 recuperi e 5.7 assist di media) riempie il campo come pochi e con lui sta quattro vinte e tre perse, senza dimenticare gli indubbi benefici nella qualità del gioco offensivo e nella crescita di come Poggi, Papa e Petrucci aveva sofferto finora le pene dell’inferno.

Sinfonia imolese

E’ totale e dilagante l’entusiasmo che si respira in una città che vive di pallacanestro come Imola grazie alle imprese delle sue squadre. La Virtus è passata in tromba a Ravenna con sette uomini in doppia cifra, raggiungendo la nona vittoria nelle ultime tredici partite e quella quota 28 che, alla luce dell’abbordabile match casalingo con Bisceglie, significa salvezza sostanziale.

Così ragiona anche l’Andrea Costa, già a 30 attesa il 27 marzo dal match “interno” (a Rimini?) con Taranto: ma il calendario (quattro viaggi sugli ultimi sei match) e l’infortunio a Fazzi (ginocchio destro, esami nei prossimi giorni) non invitano a sogni pindarici. E chissà che il derby del 21 aprile, ultima di campionato, non valga un traguardo impensabile per le nostre la scorsa estate.

Necessario, al merito, spendere due parole sulla già citata passione degli imolesi per la palla a spicchi. Domenica la Virtus ha portato oltre duecento tifosi a Ravenna a quasi 50 km di distanza, l’Andrea Costa circa cinquecento al Pala Baltur di Cento (70 km) per una partita che avrebbe dovuto giocarsi al Pala Ruggi. Per entrambe è stato come giocare in casa. Inutile aggiungere altro.