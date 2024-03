Basket B, il derby OraSì-Virtus, poi la sosta e lo sprint

L’ultimo turno prima dell’ultima sosta. Il torneo di B manderà in scena domenica la 28a giornata poi lascerà spazio alle finali di Coppa e ripartirà sabato 16 con la grande volata finale, ovvero le sei partite che determineranno play-off e play-out (l’unica retrocessione diretta è già di Taranto). Si tratta di una tappa molto delicata anche psicologicamente, visto che l’eventuale sconfitta dovrà essere gestita 15 giorni e non solo per la rituale settimana. La pressione maggiore l’avrà l’OraSì che non può fallire l’appuntamento casalingo contro la Virtus Imola, pena l’ulteriore coinvolgimento nella lotta play-out. Il successo, scontato, a Taranto rappresenta solo un brodino e sarà al cospetto dei ben più testanti gialloneri, che Paolin e compagni dovranno dimostrare di avere superato il momento difficile.

Il vantaggio di 6 e 8 punti sulla quint’ultima, permette alle due imolesi di affrontare più serenamente il derby e la gara casalinga con Lumezzane, anche se il calendario tosto consiglierebbe ai biancorossi di raggiungere subito quota 30 chiudendo il discorso salvezza.

E Faenza? Quello di Chieti è uno spareggio: espugnando il Pala Tricalle, i manfredi spedirebbero a -3 gli abruzzesi e farebbero un grande passo verso i play-off. In attesa dei match, ecco la situazione delle sempre interessanti statistiche individuali, con tanti “romagnoli” in evidenza.

Bomber e i Signori degli anelli

La classifica marcatori vede in testa Joshua Jackson della capolista Ruvo, ancora un marziano per questi livelli, con 459 punti (19.1 di media), davanti a Centanni di Fabriano (454, 16.8) e al biancorosso Aukstikalnis (453, 16.8), quasi appaiati. In 14a piazza uno strapositivo Francesco Bedetti (336, 12.4), migliore dell’OraSì. Per trovare il primo virtussino bisogna scendere al 28° posto con Dario Masciarelli (296, 11 a match) e alla 46a per il leader faentino Luca Galassi (259, 9.6). Nel computo non rientrano più Aromando, Balciunas e Nikolic, tutti “mollati” dalle rispettive squadre e Poletti ha maturato gran parte del suo bottino nella sua esperienza a Roseto (201).

Sul fronte rimbalzi comanda l’ex Taranto Elhadji Thioune (291, 11.6), fresco di passaggio a Roseto, con un altro imolese sul podio Crespi dell’Andrea Costa (223, 8.3). Molto su 6°, anche Chiappelli della Virtus (195, 7.5), mentre sono Ferrari (21° con 151 carambole) e Papa (22° a 148), rispettivamente a 5.6 e 5.5 di media i leader di Ravenna e Faenza.

Stoppatori romagnoli ... e altro

Curioso sottolineare come siano romagnoli i tre leader delle stoppate, con il bizantino Ivan Onojaife primo a 31 (1.1 di media) su Crespi (22, 0.8) e sul compagno di squadra Ferrari (18, 0.7). Tredicesimo Chiappelli (12, 0.5) e 33° Poggi dei Blacks (7, 0.3). Comanda per falli subiti il folletto giallonero Barattini (149, 5.7 di media) e brillano pure Bedetti dell’OraSì 5° (120, 44) e Aukstikalnis 9° (105, 3.9): più indietro il faentino Vico, appena 24° (92, 3.5). Nella top-ten dei più fallosi troviamo ben due biancorossi, ovvero Crespi 3° (91, 3.4 di media) e Corcelli 7° (87, 3.2), senza dimenticare la 14a piazza di Aukstikalnis (3.1). Masciarelli (3), Papa (2.9) e De Gregori (2.8) i più fallosi delle rispettive squadre.

Sempre interessante il dato della valutazione: comanda l’argentino Pierotti di San Severo (17.6) su Gluditis (Rucker, 16.9) e Ferrari (Padova a 16.8), fra i romagnoli sesta piazza del solito Aukstikalnis (16.3), la 14a di Bedetti (14.8) e la 21a di Barattini (13.8). Sul fronte perse 4° Aukstikalnis (73 a 2.7), 7° Chiappelli (68 a 2.6), 11° Dron (61, 2.3) davanti a Corcelli (60, 2.3), nei recuperi (1° Piazza di Ozzano (2.6 di media) top ten di Barattini 9° (1.3) e 14° l’altro giallonero, Chiappelli (1.2). Il primo faentino? Vico, appena 57° a 0.8 recuperi a partita (19° il biancorosso Fazzi).

Questione di mira

Da 3 punti il più preciso del campionato è Di Meco (Lumezzane) con il 50% (su 2.6 tentativi a match), davanti ad Aukstikalnis (45.9%) e Jackson (45.7%), che però tirano molto di più (rispettivamente 6.3 e 8.6). Panzini (40.8%) e Aglio (40.7%) sono i migliori delle altre romagnole. Ai liberi primeggia Drocker (93.6%) su Jackson (92.3%) e Di Meco (91.2), ma fa benissimo pure Aukstikalnis 5° con l’88.6% (Barattini 11° all’84.3%, Bedetti 17° all’81.4% e Vico 20° con l’80.8%). Infine ben tre ravennati tra i migliori dieci da due: Bedetti 3° al 62%, De Gregori 8° al 58.1% e Ferrari 9° al 57.5%. Molto più lontani gli altri “romagnoli”.