Basket B, i Blacks si prendono il derby con l’Andrea Costa (73-70)

Blacks Faenza-Andrea Costa Imola 73-70 (11-16; 32-35; 49-48)

BLACKS FAENZA: Galassi 10, Papa 5, Siberna 5, Vico 15, Poggi 7, Ballarin ne, Petrucci 1, Santandrea ne, Aromando 16, Tomasini 7, Pastore 7. All.: Lotesoriere

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 15, Fazzi 12, Sorrentino, Austikalnis 3, Ranuzzi 13, Corcelli 9, Marangoni, Bresolin ne, Martini 3, Ronchini ne, Crespi 15. All.: Di Paolantonio

ARBITRI: Giambuzzi - Marianetti

Tiri da 2: Faenza: 13/29, Imola 19/40

Tiri da 3: Faenza: 8/30, Imola: 8/24

Tiri liberi: Faenza: 23/28, Imola: 8/13.

NOTE: uscito per falli: Austikalnis. Al 33’ espulso Di Paolantonio per doppio tecnico per proteste.

I Blacks Faenza chiudono alla grande il 2023 vincendo il derby contro una ottima Andrea Costa Imola. Un match che come da pronostico è stato intenso e il grande merito dei faentini è stato di restare lucidi e concentrati nel concitato finale.