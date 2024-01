Basket B, gennaio da incubo per le romagnole

E’ un 2024 partito in salita quello delle romagnole di B, ad eccezione della meravigliosa Virtus Imola di coach Mauro Zappi, che nell’anno nuovo ha fatto 3/3, portando a quattro la striscia positiva. Male le altre: Ravenna si è suicidata a Bisceglie e il suo score di gennaio recita 1-2, Faenza sembra davvero prigioniera di un maleficio (0-3 nel 2024) e l’Andrea Costa contro Ruvo ha inanellato il quarto ko consecutivo (0-3 nell’anno nuovo). Da gennaio in poi lo score globale delle romagnole parla chiaro: 4 vinte e 8 perse. Urge una reazione, anche perché domani Faenza (in casa contro Taranto) e Andrea Costa (a Montegrotto ospite di Padova) avranno impegni abbordabili. La Virtus invece tenterà a testa libera l’impresa al Ruggi con San Vendemiano e Ravenna giovedì ospiterà la seconda forza del girone, quel Roseto fresco di divorzio con Poletti.

Dubbio lituano

Primo allenamento ieri in giallonero per la guardia lituana (classe 1992) Dovydas Redikas, che ha superato le visite mediche ed è a disposizione di coach Zappi. Resta però un forte dubbio legato alla sua possibilità di utilizzo domani contro San Vendemiano, perché dalla federazione francese (Redikas giocava all’Orchies) non è arrivato ancora a quella italiana il transfer necessario per il tesseramento. La speranza è quella di ricevere i documenti in giornata, così da poter regolarizzare in tempo la posizione del nuovo acquisto (il termine scade 24 ore prima del match). In caso contrario Redikas debutterà sabato sera a Ozzano.

Detto questo se il gioco di squadra ha sin qui inciso sul momento della Neupharma, non vanno però trascurati alcuni aspetti fondamentali riguardanti i singoli; non è un caso infatti che la striscia positiva della Virtus stia coincidendo con lo strabiliante momento di forma di Aglio, che sabato a Taranto ha toccato quattro match consecutivi in doppia cifra. Nelle prime 15 giornate il capitano era andato oltre i 10 punti in sole tre occasioni (6.3 punti di media) mentre nell'ultimo mese la sua media è schizzata alle stelle: 14 punti, 5 rimbalzi e 15 di valutazione a match dal successo con Padova, tirando con oltre il 50% dal campo (15/29).

Il rebus faentino

Difficile capire cosa stia succedendo ai Raggisolaris, che con Padova hanno perso la terza partita fra le mura amiche, portando il record totale sotto il nuovo coach Lotesoriere a un poco invidiabile 4-5. Nemmeno l’esordio di Poletti è bastato a regalare freschezza ed energie nuove ai Blacks, che continuano a masticare una pallacanestro davvero troppo brutta da vedere e soprattutto, poco efficace (25% dall’arco domenica). Tante le teorie formulate, dal livello del campionato più alto del previsto, ai pronostici sbagliati, finanche ad un calendario punitivo con molte trasferte ravvicinate nell’ultimo periodo: la realtà è che Faenza gioca male e sembra sfiduciata, difficile capire se un ulteriore intervento sul mercato, per quanto da considerarsi quasi scontato (dentro un play straniero?) possa invertire il trend. Di certo il famoso calendario ora spiana e di qui al 18 febbraio i Raggi devono provare a recuperare terreno.

Occasione persa

La squalifica di Nikolic rappresenta senza dubbio un bel problema per l’OraSì, ma le ultime due partite avrebbero dovuto regalare quattro punti alla causa giallorossa e ne sono arrivati zero. Contro Lumezzane lo straniero di Bernardi c’era, a Bisceglie no e la squadra bizantina ha girato come un orologio controllando il match a piacimento. Il +12 al 30’ e pure il +3 a poche decine di secondi dal gong nei supplementari equivalevano a due assicurazioni sulla vita, ma Ravenna ha mandato colpevolmente in fumo entrambe. E, tanto per dare un’idea di quanto avvenuto al Pala Dolmen, ieri il club pugliese ha annunciato comunque l’esonero del coach Fabbri, sostituito da Origlio. Come a dire che sabato ha fatto tutto l’OraSì, nel bene e nel male (allucinante la difesa sull’ultimo possesso avversario). Un dato: dopo i cinque successi consecutivi a cavallo fra novembre e dicembre, la Bernard-band ha vinto solo una delle successive cinque partite (il derby con Faenza). Insomma la rottura sembra prolungata.

Attacco in panne

Il 17 dicembre l’Andrea Costa batteva Jesi 86-71, insediandosi al sesto posto con 18 punti, 8 di vantaggio sui cugini della Virtus e sulla zona play-out. Domenica sera, dopo il quarto ko consecutivo, l’Imola biancorossa non solo è stata raggiunta da quella giallonera, ma ha visto anche dimezzato quel prezioso capitale accumulato sulla parte caldissima della classifica. Domani a Padova Corcelli e compagni, scesi nel frattempo al decimo posto, troveranno un avversario diretto per la salvezza (da tenere presente il +5 dell’andata) e saranno chiamati a reagire. Vero, Fabriano e Ruvo erano ostacoli troppo duri per l’attuale Andrea Costa (vedi infortuni di Drocker e Sorrentino), però nelle ultime settimane la qualità e la produttività offensiva sono calate drasticamente. Gli individualismi di Aukstikalnis, Corcelli e domenica dello stesso Drocker testimoniano una perduta fluidità, dietro alla quale ci sono sì i meriti degli avversari, ma anche un calo fisico e di fiducia degli imolesi. Sbagliato pensare che l’Andrea Costa possa ripetere l’eccezionale girone d’andata, però le prossime due partite (domenica arriva Bisceglie) devono dare risposte importanti.