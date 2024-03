Basket B, furia Bernardi su Ravenna: “Mi sono vergognato”. Zappi applaude la Virtus Imola: “Noi salvi”

Mauro Zappi festeggia un altro derby vinto (96-104): «Innanzitutto, prima di commentare questa vittoria, credo che vadano fatti i complimenti alla coppia arbitrale. Visto il deficit che hanno avuto entrambe le squadre per il black-out dei tabelloni, cosa che nel 2024 non dovrebbe verificarsi, era veramente difficile gestire le azioni in campo ma loro lo hanno fatto bene».

Dopo gli elogi ai due arbitri ci sono poi giustamente quelli riservati alla propria squadra apparsa mai in difficoltà contro quella di casa: «Venire a Ravenna e segnare 104 punti non è stata impresa da poco, perché è vero che avevamo perso a Lumezzane, con molte attenuanti visto che siamo stati un mese senza due giocatori, ma sul valore della mia squadra non ho avuto mai dubbi. Sapevo che saremmo venuti qua a fare una grande partita e a mostrare una padronanza del campo oggettivamente superiore. Senza togliere nulla a Ravenna, permettetemi di dire che abbiamo giocato da grande squadra contro una formazione che si giocava una bella fetta di campionato».

Ora il futuro è sicuramente più roseo: «Questa è una vittoria che sposta gli equilibri perché vincere in trasferta ci aiuta a raggiungere la salvezza, che, dopo questa sera, è davvero molto vicina. Adesso godiamoci la pausa perché abbiamo bisogno di un po’ di riposo e magari proviamo a cominciare a sognare perché sicuramente aiuta a vivere meglio preparando gara dopo gara sapendo che se vogliamo sognare dovremo anche meritarcelo».

In casa Ravenna, Massimo Bernardi non maschera la sua delusione: «La prima cosa che voglio dire è che mi dispiace per il pubblico perché volevamo regalare loro questo derby. La sarà anche stata spettacolare ma non esiste che noi segniamo 96 punti con 7 giocatori in doppia cifra e usciamo dal campo sconfitti. Sono molto deluso e arrabbiato perché non si può permettere a nessuno di segnare 104 punti in casa nostra. Dobbiamo difendere altrimenti non ci salviamo. Adesso cambieremo un bel po’ di cose nella programmazione della settimana di lavoro dando assoluta priorità alla cura della difesa perché stasera mi sono veramente vergognato. E’ intollerabile che non si riesca a difendere come si deve e non sacrificarsi invece occorrerebbe essere più umili, sputare sangue e aiutarsi l’uno con l’altro».

Dopo questa sferzata alla squadra il precisa meglio i suoi concetti: «Nella nostra squadra non ci sono campioni ma discreti giocatori che se giocano con umiltà ci permetteranno di raggiungere la salvezza. Ma se qualcuno pensa di essere diventato un fenomeno questo non va bene e io mi vedrò costretto a fare scelte ben precise».

La salvezza diretta appare lontanissima: «Bisognerà vincerle tutte, a cominciare da quella che andremo a disputare sabato 23 marzo ad Ozzano».

