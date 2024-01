Nessuna bella sorpresa al Pala Ruggi, con l’Andrea Costa Imola che si inchina 59-78 alla capolista Ruvo di Puglia. Per i biancorossi 15 punti di Aukstikalnis. Blacks Faenza sconfitti in casa 71-73 da Padova, con Pastore che ha fallito sulla sirena il tiro dei possibili supplementari. Top scorer faentino Pastore con 17 punti, seguito da Galassi (15), per il neo-acquisto Poletti 9 punti (ma 2/11 al tiro) con 10 rimbalzi.